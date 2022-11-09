صحف اليوم 09 تشرين الثاني 2022 - 01:14 09/11/2022 01:14:02 عبود يبحث في أكثر من اجتهاد يعيد التحقيق بانفجار المرفأ إلى دورانه (الشرق الاوسط)

مصادر "الشرق الاوسط": عبود يبحث في أكثر من اجتهاد يعيد التحقيق بانفجار المرفأ إلى دورانه كإحياء الهيئة العامة لمحكمة التمييز

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LBCI News Lebanon



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وكشفت مصادر صحيفة " يبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أكثر من اجتهاد يعيد التحقيق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت إلى دورانه، وأبرزها إحياء الهيئة العامة لمحكمة التمييز عبر اعتماد القضاة المنتدبين لرئاسة محاكم التمييز أعضاء في الهيئة العامة، من دون الحاجة إلى مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز المجمّد بقرار سياسي.وكشفت مصادر صحيفة " الشرق الأوسط "، أن عبود سيدعو الأسبوع المقبل رؤساء محاكم التمييز الأصيلين والمنتدبين، لعقد جلسة للهيئة العامة لمحكمة التمييز، والمباشرة بدراسة دعاوى المخاصمة المقدمة من سياسيين ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وأيضاً البت بدعاوى المخاصمة المقدمة ضد قضاة في التمييز مكلّفين بالنظر بدعاوى ردّ البيطار، والتي أسفرت عن تجميد التحقيقات والإجراءات منذ 23 كانون الأول الماضي.

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