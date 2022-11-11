صحف اليوم 11 تشرين الثاني 2022 - 00:50 11/11/2022 00:50:50 معراب وسياسة الـ"فرّق تسد" بين النواب التغييريين (الاخبار)

مصادر التغييريين لـ"الاخبار": التواصل قائم بين "القوات" والنواب ميشال دويهي ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق

Lebanon, news ,lbci ,أخبار النواب التغييريين,معراب,مصادر التغييريين لـ"الاخبار": التواصل قائم بين "القوات" والنواب ميشال دويهي ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق

LBCI News Lebanon





وأشارت مصادر "تغييرية" لصحيفة "

الإعلان

ويتهم بعض نواب "التغيير" الصادق بتبني خيارات رفضها التكتل، واتضح أن حزب القوات هو من كان يسوّق لها، كتأييده أثناء استشارات تكليف رئيس الحكومة لمرشح معراب والسعودية والحزب التقدمي الاشتراكي نواف سلام، وتأييده مرشح الثلاثي لرئاسة الجمهورية ميشال معوض. يتّهم بعض نواب تكتل التغييريين حزب القوات اللبنانية بالعمل على تشتيت تكتل الـ 13 وبشيرون الى ان معراب تعتمد سياسة "فرّق تسد" بينهم واللعب على تناقضاتهم، والتواصل مع بعضهم بالمفرّق لتحريضهم على البعض الآخر وتقديم "أدلّة" على أن هذا البعض يعمل وفقاً لأجندة حزب الله.وأشارت مصادر "تغييرية" لصحيفة " الاخبار " الى ان التواصل قائم بين بعض أعضاء كتلة "الجمهورية القوية" والنواب: ميشال دويهي ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق (وربما غيرهم)، وقد كان دويهي، ومن ثم الصادق، سبّاقين في فرط "الإجماع التغييري"، فيما يبدو واضحاً أن الأخير وزميله ضو باتا يشكّلان رأس حربة "مجموعة معراب" داخل التكتل.ويتهم بعض نواب "التغيير" الصادق بتبني خيارات رفضها التكتل، واتضح أن حزب القوات هو من كان يسوّق لها، كتأييده أثناء استشارات تكليف رئيس الحكومة لمرشح معراب والسعودية والحزب التقدمي الاشتراكي نواف سلام، وتأييده مرشح الثلاثي لرئاسة الجمهورية ميشال معوض.

الإعلان