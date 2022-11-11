صحف اليوم
11 تشرين الثاني 2022 - 00:50
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معراب وسياسة الـ"فرّق تسد" بين النواب التغييريين (الاخبار)

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معراب وسياسة الـ&quot;فرّق تسد&quot; بين النواب التغييريين (الاخبار)
Lebanon News
يتّهم بعض نواب تكتل التغييريين حزب القوات اللبنانية بالعمل على تشتيت تكتل الـ 13 وبشيرون الى ان معراب تعتمد سياسة "فرّق تسد" بينهم واللعب على تناقضاتهم، والتواصل مع بعضهم بالمفرّق لتحريضهم على البعض الآخر وتقديم "أدلّة" على أن هذا البعض يعمل وفقاً لأجندة حزب الله. 

وأشارت مصادر "تغييرية" لصحيفة "الاخبار" الى ان التواصل قائم بين بعض أعضاء كتلة "الجمهورية القوية" والنواب: ميشال دويهي ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق (وربما غيرهم)، وقد كان دويهي، ومن ثم الصادق، سبّاقين في فرط "الإجماع التغييري"، فيما يبدو واضحاً أن الأخير وزميله ضو باتا يشكّلان رأس حربة "مجموعة معراب" داخل التكتل. 
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ويتهم بعض نواب "التغيير" الصادق بتبني خيارات رفضها التكتل، واتضح أن حزب القوات هو من كان يسوّق لها، كتأييده أثناء استشارات تكليف رئيس الحكومة لمرشح معراب والسعودية والحزب التقدمي الاشتراكي نواف سلام، وتأييده مرشح الثلاثي لرئاسة الجمهورية ميشال معوض. 
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