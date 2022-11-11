صحف اليوم 11 تشرين الثاني 2022 - 01:20 11/11/2022 01:20:56 المكاري لـ"نداء الوطن": التواصل غير مقطوع على خط المردة - التيار

المكاري لـ"نداء الوطن": التواصل غير مقطوع على خط المردة - التيار وحظوظ فرنجية الأكثر ارتفاعاً لكن طبخة الرئاسة لم تنضج

Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرنجية, رئيس الجمهورية,زياد مكاري,المكاري لـ"نداء الوطن": التواصل غير مقطوع على خط المردة - التيار وحظوظ فرنجية الأكثر ارتفاعاً لكن طبخة الرئاسة لم تنضج

LBCI News Lebanon





وعن موقف بكركي أكّد مكاري أنّ انتخاب مرشح ترفضه بكركي غير ممكن، مستبعداً أن يكون لديها أسماء مرشحين. ويبني مكاري على الإتصالات التي يجريها رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية والحلقة الضيقة المحيطة به وما يُعلمه به الحلفاء ليقول حظوظ فرنجية الأكثر ارتفاعاً بين المرشحين لكن طبخة الرئاسة لم تنضج بعد واستباق الأمور بتسميته سيحرق ترشيحه والأجواء ليست انتخابية بعد.

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واشار في حديث لصحيفة " كشف وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري أن التواصل غير مقطوع على خط المردة - التيار، واعتبر ان الأهم هي النظرة الى المستقبل وليس إلى الماضي وبرأيه مصلحة البلد تبقى هي الأهم.وعن موقف بكركي أكّد مكاري أنّ انتخاب مرشح ترفضه بكركي غير ممكن، مستبعداً أن يكون لديها أسماء مرشحين. ويبني مكاري على الإتصالات التي يجريها رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية والحلقة الضيقة المحيطة به وما يُعلمه به الحلفاء ليقول حظوظ فرنجية الأكثر ارتفاعاً بين المرشحين لكن طبخة الرئاسة لم تنضج بعد واستباق الأمور بتسميته سيحرق ترشيحه والأجواء ليست انتخابية بعد.واشار في حديث لصحيفة " نداء الوطن " الى أن فرنجية لم ينتقد السعودية أبداً، لافتًا الى انه مرشح يدعمه "حزب الله" وليس مرشح "حزب الله". وأضاف: "لم يقطع فرنجية علاقته مع الأميركيين. أميركا لا تبدي حماسة لشخص بعينه واذا لمست توافقاً حول مرشح يستقطب من حوله الداخل والخارج فلن تقف حجر عثرة، ومع الفرنسيين تربطه علاقة صداقة جيدة وعميقة".

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