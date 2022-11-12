14 مليون يورو ثروة مساعِدة سلامة (الاخبار)

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كشفت صحيفة "الاخبار" انها اطلعت على تحقيقات للشرطة الفرنسية مفادها بأنه "في 2005، التحقت ماريان الحويك بمصرف لبنان مقابل راتب شهري يبلغ ثلاثة ملايين ليرة، تدرّج صعوداً ليبلغ 10 ملايين ليرة عام 2010، ثم 13 مليون ليرة عام 2015، فـ 18 مليوناً عام 2020. مسيرة نجاح، عبر 15 عاماً، تمكّنت خلالها الموظفة النشيطة من تملّك شقة في باريس، وأخرى في الأشرفية، وثالثة في الرابية، وشركة مطاعم في لندن، وشركة لتطوير العملات الرقمية، و800 ألف دولار في حساب في سويسرا... وثروة تقدّر بـ 14 مليون يورو".للاطلاع على كامل مقال صحيفة "الاخبار"