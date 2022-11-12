صحف اليوم
12 تشرين الثاني 2022 - 01:33
Back

14 مليون يورو ثروة مساعِدة سلامة (الاخبار)

14 مليون يورو ثروة مساعِدة سلامة (الاخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماريان الحويك,رياض سلامة, 14 مليون يورو ثروة مساعِدة سلامة (الاخبار)
episodes
14 مليون يورو ثروة مساعِدة سلامة (الاخبار)
Lebanon News
كشفت صحيفة "الاخبار" انها اطلعت على تحقيقات للشرطة الفرنسية مفادها بأنه "في 2005، التحقت ماريان الحويك بمصرف لبنان مقابل راتب شهري يبلغ ثلاثة ملايين ليرة، تدرّج صعوداً ليبلغ 10 ملايين ليرة عام 2010، ثم 13 مليون ليرة عام 2015، فـ 18 مليوناً عام 2020. مسيرة نجاح، عبر 15 عاماً، تمكّنت خلالها الموظفة النشيطة من تملّك شقة في باريس، وأخرى في الأشرفية، وثالثة في الرابية، وشركة مطاعم في لندن، وشركة لتطوير العملات الرقمية، و800 ألف دولار في حساب في سويسرا... وثروة تقدّر بـ 14 مليون يورو".
الإعلان

***للاطلاع على كامل مقال صحيفة "الاخبار" اضغط هنا
الإعلان
إقرأ أيضاً