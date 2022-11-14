الكهرباء رهينة "تحالف البخاري" (الأخبار)

أكّدت مصادر نيابية أن الصيغة التي جرى الاتفاق عليها في عين التينة لتأمين 300 مليون دولار لشراء الفيول وعدَ بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يتم بيعها بسعر المنصّة لمؤسسة كهرباء لبنان على مدى ثلاثة أشهر بين كانون الأوّل وشباط، إن كانَ على شكل كفالة أو عبر دفع المبلغ مباشرة، لا يُمكن أن تُنفّذ من دون إمرار القانون الذي وضعه الحاكم كشرط، ودون ذلك صعوبة في ظل غياب التوافق السياسي.
وفي هذا الإطار، علمت صحيفة "الأخبار
" أن جبهة معارضة يجري العمل عليها لـ"تحالف البخاري"، تضم النواب الـ 27 الذين اجتمعوا في بيت الكتائب مطلع هذا الشهر وأصدروا بياناً يؤكد على أن "الأولوية هي لانتخاب الرئيس"، إلى جانب نواب مستقلين يصل عددهم جميعاً إلى حوالي 40 نائباً سيجتمعون غداً للتأكيد على معارضة عقد أي جلسة تشريعية. وفيما تغيب كتلة الجمهورية القوية عن الاجتماع، أكّدت معلومات "الأخبار" أن التواصل مع الكتائب والقوات ليسَ مقطوعاً وهناك اتصالات تنسيقية في هذا الصدد.