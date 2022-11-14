المحطة العملية لتمويل حاجات مؤسسة الكهرباء من الفيول رهن عودة فياض من شرم الشيخ (الجمهورية)

باتت المحطة العملية لترجمة التفاهم الذي اعلن عنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت الماضي حول ملف تمويل حاجات مؤسسة كهرباء لبنان من الفيول، رهن عودة وزير الطاقة وليد فياض في الساعات المقبلة من شرم الشيخ، بحسب ما قالت مصادر صحيفة "الجمهورية
".
وذلك بعدما شارك فياض في لقاء من تنظيم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاية الطاقة (RCREEE)، خلال اليوم الأول من حضوره مؤتمر تغيّر المناخ (COP 27) والذي تشارك فيه كبرى شخصيات قطاعات الطاقة والبيئة والمناخ في العالم.