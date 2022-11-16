صحف اليوم 16 تشرين الثاني 2022 - 00:58 16/11/2022 00:58:58 وزير الدفاع لـ"الجمهورية": لا خوف من انفلات الوضع الامني.. والجيش فكك شبكة لـ"داعش" في الشمال

وزير الدفاع لـ"الجمهورية": الجيش فكك شبكة لـ"داعش" في الشمال الشهر الماضي ولا خوف من انفلات الوضع الامني

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LBCI News Lebanon



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وقال سليم لـ"



ودعا الى عدم القلق من هذا الامر، كاشفاً انه خلال الشهر المنصرم استطاع الجيش اللبناني واجهزته ان يكشف ويفكك شبكة امنية لتنظيم "داعش" في الشمال وتوقيف رأس الشبكة وعناصر اساسية فيها وإحبطَ اي عمل امني كان يمكن ان تقوم به هذه الشبكة، وهذا يندرج في نجاح العمليات الاستباقية التي تساعد على طمأنة المواطنين. أكّد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن لا خوف من انفلات الوضع الامني، وان كل المعطيات المتوافرة لدى الاجهزة الامنية والعسكرية معطوفة على القراءة الامنية للواقع اللبناني تشير الى ان الجيش اللبناني يسيطر على الوضع الامني على كافة مساحة الوطن ولديه القدرة الكافية التي يثبتها يومياً على ضبط كل ما يخل بالوضع الامني, وأشار الى أن الاجهزة التابعة للمؤسسة العسكرية لا سيما منها مخابرات الجيش أثبتت مدى قدرتها على ضبط كثير من محاولات الاخلال بالامن من خلال العمليات الاستباقية الى جانب مختلف الاجهزة الامنية التي تقوم بدورها وتحقق الانجازات.وقال سليم لـ" الجمهورية ": "ليس لدينا في الواقع اللبناني الحالي جهات قد تعمل على خلق اضطرابات امنية، مع العلم انّ عمليات إخلال بسيطة قد تحصل لكنها تحت السيطرة ولا يمكن ان تخلق خللا عاما بالوضع الامني اللبناني".ودعا الى عدم القلق من هذا الامر، كاشفاً انه خلال الشهر المنصرم استطاع الجيش اللبناني واجهزته ان يكشف ويفكك شبكة امنية لتنظيم "داعش" في الشمال وتوقيف رأس الشبكة وعناصر اساسية فيها وإحبطَ اي عمل امني كان يمكن ان تقوم به هذه الشبكة، وهذا يندرج في نجاح العمليات الاستباقية التي تساعد على طمأنة المواطنين.

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