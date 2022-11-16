صحف اليوم
16 تشرين الثاني 2022 - 02:07
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قرارات فصل في التيار الوطني الحرّ (نداء الوطن)

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قرارات فصل في التيار الوطني الحرّ (نداء الوطن)
Lebanon News
علمت "نداء الوطن" أنّ قيادة "التيار الوطنيّ الحرّ" اتخذت قراراً يقضي بفصل كلّ من مارون سركيس أبي خليل وجوزيف نقولا الهبر من الحزب، وذلك على خليفة الانتخابات النيابية الأخيرة.
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وأفادت المعلومات أنّ أبي خليل كان قد خاض الانتخابات التمهيدية في الحزب والتي تسبق عادة اختيار المرشحين الحزبيين، وذلك عن دائرة عالية، وسجّل رقماً أعلى من الرقم الذي ناله يومها سيزار أبي خليل، لكن خيار القيادة كان ترشيح الأخير للانتخابات. ويبدو أنّ قيادة "التيار" تتهم مارون أبي خليل بأنه اشتغل خلال الانتخابات النيابية الأخيرة لمصلحة الخصوم. كذلك تتهم قيادة التيار جوزيف الهبر بالعمل لمصلحة المرشح طارق خير الله، مع أنّ الأخير كان حليفاً "للتيار الوطنيّ الحر".
 
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