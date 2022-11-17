نعمه محفوض: المهنة ليست حرزانة لأيّ تصعيد (الاخبار)

لن يكون هناك إضراب في المدارس الخاصة. "القصة ما عادت حرزانة"، يقول نقيب المعلمين نعمه محفوض. الحركة السلبية الأقوى ستكون، برأيه، عدم الحضور إلى المدارس لعدم القدرة على الوصول وعدم استكمال العام الدراسي قسرياً، ما لم يحظَ المعلمون بتقديمات الحدّ الأدنى التي حصل عليها زملاؤهم في التعليم الرسمي.
وقال لصحيفة "الاخبار"
: "لم تقم النقابة حتى الآن بمسح للرواتب، إنما باتت لديها لمحة عامة عن واقع المعلمين في مدارس المدن الكبرى مثل بيروت وطرابلس وصيدا وجونية التي فرضت أقساطاً بالدولار الأميركي، واستفاد المعلمون بمبالغ مقطوعة تراوح بين 100 و300 دولار، وتصل إلى 1000 دولار في إحدى مدارس بيروت، وذلك في تفاوت صارخ مع واقع مدارس الأطراف حيث لا يزال هناك معلمون يتقاضون راتباً بقيمة مليون و500 ألف ليرة، فيما لا يتجاوز المبلغ، في حدّه الأقصى، 3 ملايين ليرة لمعلمين أمضوا 40 سنة في خدمة التعليم".