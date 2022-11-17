صحف اليوم 17 تشرين الثاني 2022 - 01:34 17/11/2022 01:34:20 "نداء الوطن" : باسيل حمل معه إلى باريس طرحاً ... الفرنسيون ليسوا في وارد الخوض في أي "مقايضة"

"نداء الوطن" : باسيل حمل معه إلى باريس طرحاً ... الفرنسيون ليسوا في وارد الخوض في أي "مقايضة"

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LBCI News Lebanon

نقلت مصادر معلومات لصحيفة "نداء الوطن" بأنّ رئيس "التيار الوطني الحر" حمل معه إلى العاصمة الفرنسية "طرحاً يقوم على إنتاج سلة متكاملة لإنهاء الشغور الرئاسي، تشمل الاتفاق المسبق على اسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتشكيلتها وأجندة عملها في المرحلة المقبلة"، غير أنّ المصادر أكدت في المقابل على كون المسؤولين الفرنسيين ليسوا في وارد الخوض في أي "مقايضة" على رئاسة الجمهورية مع باسيل أو سواه "فالمطلوب اليوم إنهاء الشغور أولاً عبر انتخاب رئيس جديد من ضمن سلة أسماء مطروحة قادرة على إحداث التوافق اللبناني – اللبناني وإعادة التواصل العربي والدولي مع لبنان، ثم تشكيل حكومة جديدة تستطيع الشروع فوراً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ البلد". الإعلان

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