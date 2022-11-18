"إشتباكٌ كهربائيّ" بين ميقاتي وفياض... استغرابٌ وتوضيح! (الجمهورية)

إندلعَ، على هامش الوقت السياسي الضائع، "اشتباك كهربائي" بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، بعد اتهامات وَجّهها الأول إلى الثاني بالقصور والتقصير في معالجة ملفات تتعلق بالكهرباء.
وأبلغت مصادر فياض الى صحيفة "الجمهورية
" استغرابها لِما نُقل عن ميقاتي من مواقف ضده، "خصوصاً انّ ميقاتي اكثر من يعلم انّ رفع تعرفة الكهرباء هو جزء من خطة الوزير فياض لإعادة النهوض بهذا القطاع، وانه حتى لو صح ان حزب الله تمنّى عليه عدم السير برفع التعرفة قبل زيادة التغذية، فإنّ ميقاتي نفسه سمع من مسؤولي الحزب هذا الكلام، علماً ان خطة الوزارة نصّت على تزامن رفع التغذية والتعرفة الا اذا كانت لدى رئيس الحكومة نيّة أخرى".
وأضافت المصادر: "الوزير فياض سيتابع نشاطه وسيبذل كل طاقاته من اجل تأمين زيادة ساعات التغذية، ما يؤكّد ان التعطيل في مكان آخر يعرفه رئيس الحكومة جيداً".
اما بالنسبة إلى اتهام ميقاتي لفياض بالتأخير المتعمّد في نشر اعلان حول الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في مطبوعة دولية، فأكدت مصادر فياض "ان هذا الإعلان أصبح شبه مُنجز وليس صحيحاً ان هناك إهمالا له".
ونفت المصادر ان يكون فياض مُعرقلاً للتفاهم النفطي مع الجزائر كما يروج ميقاتي.