فرنجية: لست مرشّحاً للانتقام (الاخبار)

الإعلان

***

سمع مطلعون من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وجهة نظره في الترشيح والاستحقاق، وما يرويه هؤلاء بحسب ما نقلت صحيفة "الاخبار"، "أنا حاضر للاحتمالات كلها. للرئاسة أو لعدم الوصول إليها. الأفرقاء يتناحرون اليوم عليها كأنها جائزة لوتو بينما هي في الواقع كرة نار حقيقية. كل الرؤساء الذين تعاقبوا حملوا الرئاسة كرة نار، والرئاسة كانت دائماً كرة نار. لن أعيد ما كان يقوله البعض في ما مضى بأن انتخابه كان تضحية منه، بل إنني سأتحمّل مسؤوليتها. نحن في بلد في انهيار أقرب ما يكون إلى أنقاض. مع ذلك ننقسم من حول رئاسته. لا أعرف ما إن كنت سأنجح أو سأفشل. ما أعرفه هو أنني سأحاول وسأبذل جهدي كي أنجح. لا يعني الوصول إليها هدفاً في ذاته. المرة الأخيرة تخليت عنها وأنا لا أتمسك بها الآن إن لم تكن هناك فرصة للإنقاذ والنجاح. النجاح يفترض أولاً تحمّل المسؤولية".واشار الى أن "الرئيس التوافقي ليس المنتخب توافقياً فحسب، بل الذي يتصرّف كذلك. لن أكون رئيس فريقي وحده. ما سأفعله أنني لن أتآمر على المقاومة، ولن أتآمر على خصومها وأعدائها. ما يُنقل عنه قوله: "لن آتي كي أنتقم من أحد، ولا لتصفية أي حساب مع أي أحد. لا عن الماضي ولا عن المستقبل سلفاً، ولن أغلّب فريقاً على آخر".للاطلاع على كامل كلامه