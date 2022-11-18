باسيل وجّه رسائل لبري وميقاتي وفرنجية و"حزب الله"! (الجمهورية)

لم تمر عملية تسريب الشريط المسجل لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كما شاء البعض تفسيرها.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "الجمهورية
" انه وبمعزل عن "العنجهية" التي عبّر عنها باسيل بقوله انّ "احداً لا يمكنه الحلول مكان التيار في عملية انتخاب الرئيس، وانه ليس هناك من رئيس للجمهورية مهما كانت التسمية الملحقة به توافقيا او طرفا من دون موافقة التيار الوطني الحر"، فإنّ موقفه هذا لم يحمل جديداً.
ولفتت المصادر الى انّ ابرز الرسائل كانت ثلاثة واضحة: الاولى في اتجاه المرشح سليمان فرنجية، والثانية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وضمناً الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اما الثالثة فكانت الرسالة المبطنة الى حزب الله لجهة التأكيد انه لن يستطيع دفعه الى التصويت الى جانب فرنجية.
وقالت المصادر إن ما قاله باسيل وباستثناء العبارات المستخدمة "للاستهزاء" بخصومه لم يحمل جديداً من مختلف الأطراف التي استهدفها.
وإزاء صَمت الرئيس ميقاتي، اعتبرت اوساط مَن استهدفهم باسيل في مواقفه الباريسية انّ الحديث عن خطوط مفتوحة للحوار بين "التيار الوطني الحر" والقيادات السياسية باتت "قميص عثمان"، سواء بالنسبة الى الحلفاء وحلفاء الحلفاء، وهو لم يحظ بتأييد ايّ منهم ليكون مرشحا رئاسيا. وانّ التمنين بأنّ باسيل لم يترشح تواضعاً منه فهو قول مردود بالنسبة الى الاوساط عينها.