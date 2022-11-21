العلاقة بين بري وباسيل على أفضل حال.. (الجمهورية)

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علمت ""، انّ "التسريبات التي تمّ التداول بها حول الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس التيار جبران باسيل، لم تؤثر على العلاقة بين الرجلين، بل بالعكس هي الآن في أفضل حال، وما زال التواصل قائماً، وانّ المحادثات التي جرت بينهما كانت بعلم حزب الله".ونقلت اوساط نيابية عن بري لـ"الجمهورية" امتعاضه من الخطاب السياسي الصادر عن شخصيات سياسية وبعض المرجعيات، والذي "يتخذ منحى تقسيمياً شديد الخطورة"، معرباً عن قلقه من دلالات هذا الخطاب".كذلك نقلت اوساط نيابية عن بري تأكيده، انّ لجنة التحقيق البرلمانية في اتهامات الفساد الموجّهة الى بعض الوزراء السابقين ستواصل عملها حتى النهاية لكشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الملف.