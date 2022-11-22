باريس تستكمل مساعيها في الوقت المستقطع (الأخبار)

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تجه البلاد إلى دخول مبكر في مرحلة عطلة الأعياد، على أن تستأنف المشاورات السياسية والرئاسية مطلع السنة المقبلة، في ضوء الإتصالات الدولية والإقليمية، وتحديدًا على خط باريس-الرياض.ومع أن العام سيقفل في الشكل على اشتداد الصراع بين القوى السياسية، خصوصًا بعد تسريبات لرئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل من باريس تناولت رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا أن مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة "" عن "مناخات إيجابية" تولدت عن محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بانكوك، على هامش قمة بلدان آسيا وجزر المحيط الهادئ حيث تم التطرق إلى الملف اللبناني وفق ما كشف قصر الإليزيه قبل يومين.وأوضحت المصادر أنه على عكس ما هو ظاهر، فإن الإهتمام الدولي-الإقليمي بالملف اللبناني ناشط، مشيرة إلى أن الفرنسيين سيقومون بجولة جديدة مع القوى السياسية قبل اجتماع ماكرون المقبل مع الرئيس الأميركي جو بايدن وسط معطيات تفيد بأن لبنان سيكون بندًا رئيسيًا في الإجتماع.