فرنسا والرئاسة اللبنانية: الانتقال إلى مرحلة جديدة (الاخبار)

كشف مطلعون على الاتصالات الفرنسية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي اللبناني أن الفرنسيين سينتقلون إلى مرحلة جديدة بعد إخفاقهم في الحصول على موافقة أميركية وسعودية لعرض مبادرة للحل، موضحين أن "خلية لبنان" التي تضم المستشار الدبلوماسي إيمانويل بون ورئيس الاستخبارات الخارجية السفير برنار إيمييه تنطلق من حسابات تقوم على معارضة أي تسوية يستفيد منها حزب الله والتيار الوطني الحر، وأن هذا الموقف هو ما يدفع الفرنسيين إلى الإصرار على حوارات مركّزة مع الحزب والتيار في محاولة للوصول إلى صفقة، الأمر الذي يرفضه الجانبان.
وفي هذا السياق، يحاول الفرنسيون حشر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بقصد إبعاده عن حزب الله، مع إدراكهم بأن هذا الطريق مسدود، بحسب مصادر "الاخبار"
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وأفاد المطلعون بأن الفرنسيين يعدون لجولة اتصالات جديدة تتولاها السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، مع تردّد أنباء عن زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي رفيع إلى بيروت لهذه الغاية.