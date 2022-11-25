علي حسن خليل لـ"الجمهورية": ماذا يمنع الحكي والحوار بيننا؟.. لا شيء سوى الاقتناع بالحاجة اليه

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، أن الحاجة للحوار والتواصل تزداد مع رتابة الجلسات وهذه مسؤولية الكتل النيابية، واعتبر أن تكرار الكلام عن التعطيل ورمي المسؤولية على الفريق الاخر لن يوصل الى النتيجة.
وسأل خليل في حديث للـ"الجمهورية
": "ماذا يمنع الحكي والحوار بيننا؟ لا شيء سوى الاقتناع بالحاجة اليه وضرورته لتهيئة الاجواء التي ستتقاطع حتماً مع momentum خارجي في توقيت ما ربما نساعد من خلال الحوار فيما بيننا على فَرضه، خصوصاً ان موازين القوى داخل المجلس موزّعة في غير اتجاه وليس على فريقين، والا فإنّ التسوية لا تزال بعيدة وعوامل نضوجها غير واضحة".