باسيل إلى الدوحة مجدداً... (نداء الوطن)

ذكرت صحيفة "نداء الوطن
" أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يواصل مساعيه باتجاه استدراج الوساطة القطرية لمساعدته في موضوع رفع العقوبات الأميركية عنه قبل أن يحين وقت التسوية الرئاسية في لبنان. إذ وبعد إخفاقه في استمالة الفرنسيين إلى دعم "أجندته الرئاسية" خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى باريس بوساطة قطرية، يتحضر باسيل للعودة إلى الدوحة "لاجئاً سياسياً" على مدرّجات المونديال، إذ أفيد خلال الساعات الأخيرة بأنه يعتزم التوجّه إلى قطر لاستكمال المناقشات مع المسؤولين القطريين عن ملفّه، وسط ترويج أوساط "ميرنا الشالوحي" أنباء عن أنه تلقى دعوة قطرية لمشاهدة إحدى مباريات كأس العالم في كرة القدم خلال الزيارة.