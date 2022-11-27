مصادر بري لـ "الشرق الأوسط": الحوارات بينه وبين القوى السياسية لم تنقطع

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افادت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الحوارات الثنائية بينه وبين القوى السياسية والكتل النيابية لم تنقطع، في إشارة إلى لقاءات دائمة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ولقاءات مع ممثلي حزب الله، والتيار الوطني الحر عبر رئيسه النائب جبران باسيل والنائب آلان عون، فضلاً عن التنسيق في شؤون نيابية وسياسية مع ممثلي القوات اللبنانية مثل النائب جورج عدوان، وقوى التغيير عبر ممثلين لهم في البرلمان، مثل النائب ملحم خلف وغيره، ومستقلين مثل النائب أديب عبد المسيح وشخصيات أخرى.وقالت المصادر لصحيفةإن "الرئيس بري يهدف لتضييق مساحة الخلاف وإيجاد أرضيات مشتركة، والاتفاق على مواصفات وإيضاح المفاهيم في المطالب لمواصفات الرئيس المقبل"، موضحة أن مساعي بري متواصلة، ويسعى لحصر تشظي الأسماء باسمين أو ثلاثة يمكن أن تشكل تقاطعات بين القوى السياسية، ويجري انتخاب أحدها.