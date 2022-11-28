صحف اليوم 28 تشرين الثاني 2022 - 00:12 28/11/2022 00:12:34 بو عاصي لـ"الشرق الأوسط": تكرار "اتفاق معراب" مع فرنجية غير ممكن

بو عاصي لـ"الشرق الأوسط": ما لم يتحقق مع عون لن يتحقق بالتأكيد مع فرنجية

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وقال بو عاصي لـ"



من هنا، اعتبر بو عاصي أن تكرار "اتفاق معراب" مع رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية غير ممكن، قائلا: "تجربة معراب لم تكن ناجحة، علماً بأنها كانت ذات مضمونين، الأول والظاهر كان تأييد الرئيس السابق ميشال عون للرئاسة لكن الأهم كان شروط القبول بانتخابه عبر قبوله بعشرة بنود أساسية عاد وأطاح بها مع حلفائه بعد وصوله إلى الرئاسة"، وأهمها، "احترام السيادة اللبنانية، ونشر الجيش على جميع الأراضي، وتطبيق القرارات العربية والدولية". لذا رأى بو عاصي أنه ما لم يتحقق مع عون لن يتحقق بالتأكيد مع فرنجية المعروف بخياراته مع حزب الله والنظام السوري. رفض النائب بيار بو عاصي القول إن هناك انقساماً بين المسيحيين وانسداداً في الأفق، معتبراً أن "الانسداد هو في عدم احترام الفريق الآخر للدستور وللعملية الديمقراطية عبر دعوته إلى التوافق قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما بدأ مع الاحتلال السوري ومستمر مع (حزب الله)، وبالتالي المشكلة ليست انقساماً بل خيارات سياسية".وقال بو عاصي لـ" الشرق الأوسط ": "كما نحن قدمنا مرشحاً ونعمل على تأمين النصاب على الفريق الآخر أن يفعل الأمر نفسه، وإلا فإن الفراغ سيطول إذا استمرت الكتل الثلاث، (حزب الله وحركة أمل والتيار) بخيار الإطاحة بالعملية الديمقراطية".من هنا، اعتبر بو عاصي أن تكرار "اتفاق معراب" مع رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية غير ممكن، قائلا: "تجربة معراب لم تكن ناجحة، علماً بأنها كانت ذات مضمونين، الأول والظاهر كان تأييد الرئيس السابق ميشال عون للرئاسة لكن الأهم كان شروط القبول بانتخابه عبر قبوله بعشرة بنود أساسية عاد وأطاح بها مع حلفائه بعد وصوله إلى الرئاسة"، وأهمها، "احترام السيادة اللبنانية، ونشر الجيش على جميع الأراضي، وتطبيق القرارات العربية والدولية". لذا رأى بو عاصي أنه ما لم يتحقق مع عون لن يتحقق بالتأكيد مع فرنجية المعروف بخياراته مع حزب الله والنظام السوري.

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