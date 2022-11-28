كريم الراسي لـ"الشرق الأوسط": التلاقي مع "القوات" ليس مستحيلاً

لا يبدو أن تيار "المردة" متشائم في إمكانية التوافق مع حزب "القوات" خصوصا أن الاتصالات ليست منقطعة بين الخصمين التاريخيين، لا سيما بعد المصالحة التي حصلت في بكركي بينهما عام 2018، وهو ما يشير إليه النائب السابق وعضو المكتب السياسي في "تيار المردة"، كريم الراسي معلناً أن هناك تواصلاً بين "القوات" و"المردة"، وأن التفاهم بين الطرفين ليس مستحيلاً. وكشف أنه وصلهم أخيراً من القوات "أنه إذا تم التوافق على الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة سيشاركون في جلسة انتخاب الرئيس ولن يعطلوها وسيباركون له".
وقال الراسي لـ"الشرق الأوسط
": "إذا وجد القوات أنه له مصلحة في هذا الاتفاق وبادر بالاتصال فلن يكون عندنا مشكلة بالطبع"، مذكراً بما قاله فرنجية في وقت سابق: "نعطي كل طرف حجمه".
وفي رد على سؤال حول سبب عدم مبادرة "المردة" باتجاه "القوات"، قال الراسي: "هناك اتصالات وتواصل بيننا أكثر من التواصل مع التيار الوطني الحر، إنما ليس على مستوى فرنجية - جعجع، وبالتالي التلاقي مع "القوات" ليس مستحيلاً، كما أن علاقتنا مع أي فريق سياسي لا تمنعنا أن نكون على علاقة جيدة مع أي طرف آخر، وما نريده أن يصل فرنجية للرئاسة بأكبر دعم داخلي ممكن".