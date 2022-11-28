صحف اليوم
28 تشرين الثاني 2022 - 00:57
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وفد من الكونغرس وصل إلى بيروت... وهذا ما أوضحه مصدر لـ"نداء الوطن"

وفد من الكونغرس وصل إلى بيروت... وهذا ما أوضحه مصدر لـ"نداء الوطن" Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيروت,الكونغرس,وفد من الكونغرس وصل إلى بيروت... وهذا ما أوضحه مصدر لـ"نداء الوطن"
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وفد من الكونغرس وصل إلى بيروت... وهذا ما أوضحه مصدر لـ&quot;نداء الوطن&quot;
Lebanon News
وصل مساء وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر إلى بيروت في زيارة تستمر يومًا واحدًا، كما نقل مصدر مواكب للزيارة.

وأوضح المصدر لصحيفة "نداء الوطن" أن زيارة الوفد ستشمل عقد سلسلة لقاءات مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، إضافة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، متوقعًا أن تشكل هذه الزيارة مؤشرًا إلى بدء تبلور توجه أميركي حيال الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان لا سيما في ما خص المخاوف من إطالة أمد خلو سدة الرئاسة ما سيؤدي إلى مزيد من الإنهيارات الإقتصادية والمالية والفوضى المجتمعية.
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ولفت المصدر في هذا السياق إلى أن مهمة وفد الكونغرس بقدر ما هي إستطلاعية لكنها تحمل رسائل ستتضح بعد انتهاء الزيارة عبر بيان يصدر عن السفارة الأميركية.
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