الملف الرئاسي: لا اتصالات داخلية بالمعنى الحقيقي (الجمهورية)

كشفت مصادر متابعة لتفاصيل الملف الرئاسي أن لا اتصالات داخلية بالمعنى الحقيقي، ولا حراك على أي مستوى مرتبط بالملف، ورأت أنه تبعاً لمواقف الاطراف جميعها، فإنّ بوصلة التوافق الداخلي ضائعة، وبالتالي لا حلّ رئاسياً يلوح في الأفق.
وتحدّثت المصادر لـ"الجمهورية"
عن شهور طويلة من الشغور في سدّة الرئاسة الاولى، مشيرا إلى أنه مهما دارت المواقف حول نفسها، وتصادمت الإرادات، فسنصل في نهاية المطاف إلى مرحلة مفصلية تختلط فيها كل الاوراق، وتقف مكونات الداخل جميعها على المفترق، للاختيار بين الذهاب في اتجاه إعادة ترميم الوضع الداخلي بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية ضمن تسوية سياسية داخلية، او الذهاب الى فوضى شاملة بتداعيات شاملة على كل المستويات.