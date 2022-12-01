صحف اليوم
01 كانون الأول 2022 - 01:30
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الفساد في منشآت نفط طرابلس... بعلم الكبار (نداء الوطن)

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الفساد في منشآت نفط طرابلس... بعلم الكبار (نداء الوطن)
Lebanon News
كشفت أوساط متابعة أن ما كان يحصل من فساد في منشآت نفط طرابلس كان يجري بعلم كبار المسؤولين في وزارة الطاقة والمياه وكبار السياسيين في البلد، خصوصاً وأنّ مخزون هذه المنشآت كانت تتم سرقته بأكثر من طريقة وأسلوب، سواء بالتحايل على القوانين وتمرير الكميات الأكبر من الحصص إلى الشركات المدعومة من سياسيين أو العائدة إلى سياسيين.
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وأشارت الاوساط لـ"نداء الوطن" إلى أنه قد لوحظ هذا الأمر بوضوح في الأشهر السابقة مع بداية ارتفاع أسعار المحروقات، كما قُبيل الإنتخابات النيابية وكيف كانت توزّع الكميات من المنشآت بالتراضي السياسي، أو من خلال ثقب الأنابيب التي تحمل نفط كركوك إلى لبنان وسرقتها أيضاً.
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