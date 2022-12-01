صحف اليوم
01 كانون الأول 2022 - 01:45
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أسماء مرشحين للرئاسة في جعبة باسيل (نداء الوطن)

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أسماء مرشحين للرئاسة في جعبة باسيل (نداء الوطن)
Lebanon News
أكد المحيطون برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وجود أسماء مرشحين لديه لن يسارع إلى طرحها إلى حين يتمكن من إقناع حليفه بعدم جدوى التمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وكشفت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" وجود تواصل أميركي أوروبي وفرنسي على وجه التحديد مع باسيل الذي يتواصل مع قطر ومصر، مؤكدة أن في الداخل لم تنقطع علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري رغم ما سبق وقاله بشأن الترويكا ورد رئيس المجلس عليه، كما أن مع البطريرك الماروني بشارة الراعي فلا يزال البحث الرئاسي بينهما يسير في الكواليس.
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