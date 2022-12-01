أسماء مرشحين للرئاسة في جعبة باسيل (نداء الوطن)

أكد المحيطون برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وجود أسماء مرشحين لديه لن يسارع إلى طرحها إلى حين يتمكن من إقناع حليفه بعدم جدوى التمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وكشفت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن"
وجود تواصل أميركي أوروبي وفرنسي على وجه التحديد مع باسيل الذي يتواصل مع قطر ومصر، مؤكدة أن في الداخل لم تنقطع علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري رغم ما سبق وقاله بشأن الترويكا ورد رئيس المجلس عليه، كما أن مع البطريرك الماروني بشارة الراعي فلا يزال البحث الرئاسي بينهما يسير في الكواليس.