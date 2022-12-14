صحف اليوم
14 كانون الأول 2022 - 02:10
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المجلس الدستوري: هؤلاء يتحملون المسؤولية! (الجمهورية)

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المجلس الدستوري: هؤلاء يتحملون المسؤولية! (الجمهورية)
Lebanon News
عشية الجلسة النيابية العاشرة والأخيرة هذه السنة لانتخاب رئيس للجمهورية، ترددت معلومات في بعض الأوساط النيابية عن إحتمال صدور القرارات الأخيرة للمجلس الدستوري في شأن الطعنين المتبقيين من لائحة الطعون الـ15 في دائرتي عكار والمتن الشمالي.

ونفت مصادر المجلس الدستوري لصحيفة "الجمهورية" التوصل إلى المرحلة النهائية لإصدراها لأكثر من سبب تقني وإداري.
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وقالت مصادر مطلعة على سير العمل في المجلس: "الحديث المتنامي عن نشاط المجلس الدستوري تتحمل المسؤولية عنه الجهات الراغبة بالتشويش على عمله، في وقت لم يوفر رئيسه وأعضاؤه تقديم الأمثلة الكافية لإستقلالية قراراته، وهو أمر يقود إلى الإعلان عن كل قرار فور التوصل إليه في حينه، فالمجلس لم يتجاوز أيًا من المهل الخاصة بمواعيد إصدار قراراته".
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