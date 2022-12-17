صحف اليوم 17 كانون الأول 2022 - 00:58 17/12/2022 00:58:58 الكلام الجد يبدأ مع اطلالة السنة الجديدة... (الجمهورية)

مصادر لـ"الجمهورية": الأسبوعان الفاصلان عن نهاية السنة يفترض أن ينضبطا على إيقاع الاعياد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, تسوية رئاسية, الملف الرئاسي,بري,مصادر لـ"الجمهورية": الأسبوعان الفاصلان عن نهاية السنة يفترض أن ينضبطا على إيقاع الاعياد

LBCI News Lebanon

مع ترحيل الملف الرئاسي الى بداية السنة الجديدة، فإن الاسبوعين الفاصلين عن نهاية السنة الحالية، وعلى ما تقول مصادر مجلسية لـ" الجمهورية "، يفترض أن ينضبطا على إيقاع الاعياد، بحيث يمرّر عيدا الميلاد ورأس السنة بأقل صخب ممكن، حتى لا تنغّص على اللبنانيين فرصة باتوا يشتهونها، على أن يبدأ الكلام الجد مع اطلالة السنة الجديدة، خصوصاً أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد أن فترة السماح حدودها نهاية السنة الحالية، وبعدها الحراك في الملف الرئاسي سيسلك مساراً آخر أكبر وأكثر جدية نحو صياغة تسوية رئاسية نابعة أولاً وأخيراً من أن الحل للأزمة الرئاسية ينبع من لبنان". الإعلان

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