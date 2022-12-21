صحف اليوم 21 كانون الأول 2022 - 00:51 21/12/2022 00:51:34 التنسيق الفرنسي ـ السعودي بشأن لبنان.. هل ينتقل الى الهم السياسي؟ (الجمهورية)

مصادر "الجمهورية": المبادرة السعودية ـ الفرنسية مستمرة والجانبان عقدا اجتماعات في الرياض على مستوى ديبلوماسي متخصّص مُتابِع للوضع في لبنان

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بخاري, الراعي, السعودية,فرنسا,مصادر "الجمهورية": المبادرة السعودية ـ الفرنسية مستمرة والجانبان عقدا اجتماعات في الرياض على مستوى ديبلوماسي متخصّص مُتابِع للوضع في لبنان

LBCI News Lebanon



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وأكّدت مصادر " عبّر السفير السعودي وليد بخاري خلال لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن توجهات وُصِفت بأنها "متطورة"، وأن المملكة لن تتردد في القيام بأي جهد يطلب منه للمساعدة في أي موضوع سواء يتصل بالتطورات السياسية او الاقتصادية والاجتماعية، فالمبادرة السعودية ـ الفرنسية مستمرة وقد عقد الجانبان اجتماعات في الرياض على مستوى ديبلوماسي متخصّص مُتابِع للوضع في لبنان، وذلك قبل أيام على القمة الصينية وفي وقت لاحق مما يوحي أنّ التنسيق الفرنسي ـ السعودي ومعهما دول اخرى سينتقل من الهَم الأمني والمعيشي الى السياسي في وقت قريب.وأكّدت مصادر " الجمهورية " أنّ السفير السعودي أيّد مواقف الراعي الاخيرة وتنبيهاته الى الطاقم السياسي، كما بالنسبة الى دعوته الى حياد لبنان.

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