صحف اليوم
28 كانون الأول 2022 - 01:12
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إستطلاع باسيل: لا أفق لتوافق رئاسي (الأخبار)

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إستطلاع باسيل: لا أفق لتوافق رئاسي (الأخبار)
Lebanon News
أكدت مصادر مطلعة أن اللقاءات التي عقدها باسيل وتم ترتيبها برعاية رجل الأعمال الأردني - اللبناني علاء الخواجة في منزله ببيروت أتت في إطار شبكة العلاقات العامة التي يعيد ترتيبها بعدما وجد نفسه خلال السنوات الست الماضية بلا حلفاء أو أصدقاء، باستثناء حزب الله الذي وصل التباين معه حول الانتخابات الرئاسية إلى مكان حساس وخطير.
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وأشارت لصحيفة "الأخبار" إلى أن الرسالة التي يحاول باسيل إيصالها هي قدرته على اللعب ضمن مساحته الخاصة وإعادة وصل ما انقطع درزيًا وسنيًا وحتى مسيحيًا، علمًا أن اللقاءات لها بصمة في الشكل أكثر من المضمون.
وتقاطعت المعلومات الأولية بشأن اللقاءات حول أنها لم تحمل أجواء مشتركة ولم تفض إلى أي حلحلة ولا حتى وضع حجر أساس للإستحقاق الرئاسي يمكن الإستناد إليه.
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