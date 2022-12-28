بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار (الجمهورية)

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نقلت مصادر سياسية لصحيفة "" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنه لن يدعو مجددًا إلى الحوار حول الإستحقاق الرئاسي لأنه دعا إليه مرتين ولم يكن هناك تجاوب، ولذا لا مبرر لتكرار المحاولة.