صحف اليوم
28 كانون الأول 2022 - 01:39
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بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار (الجمهورية)

بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار (الجمهورية) Lebanon, news ,lbci ,أخبار نبيه بري,رئيس مجلس النواب,بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار (الجمهورية)
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بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار (الجمهورية)
Lebanon News
نقلت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنه لن يدعو مجددًا إلى الحوار حول الإستحقاق الرئاسي لأنه دعا إليه مرتين ولم يكن هناك تجاوب، ولذا لا مبرر لتكرار المحاولة.
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