صحف اليوم
28 كانون الأول 2022 - 01:39
28/12/2022 01:39:45
بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار (الجمهورية)
بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار (الجمهورية)
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نبيه بري,رئيس مجلس النواب,بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار (الجمهورية)
LBCI News Lebanon
نقلت مصادر سياسية لصحيفة "
الجمهورية
" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنه لن يدعو مجددًا إلى الحوار حول الإستحقاق الرئاسي لأنه دعا إليه مرتين ولم يكن هناك تجاوب، ولذا لا مبرر لتكرار المحاولة.
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