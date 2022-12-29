صحف اليوم
29 كانون الأول 2022 - 01:52
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ماذا اوضحت مصارد مصرفية عن حجم التداول على "صيرفة" رغم عدم التمكن من الحصول على دولارات من المصارف؟ (الاخبار)

ماذا اوضحت مصارد مصرفية عن حجم التداول على "صيرفة" رغم عدم التمكن من الحصول على دولارات من المصارف؟ (الاخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصارف, دولار,صيرفة,ماذا اوضحت مصارد مصرفية عن حجم التداول على "صيرفة" رغم عدم التمكن من الحصول على دولارات من المصارف؟ (الاخبار)
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ماذا اوضحت مصارد مصرفية عن حجم التداول على &quot;صيرفة&quot; رغم عدم التمكن من الحصول على دولارات من المصارف؟ (الاخبار)
Lebanon News
انتشرت تساؤلات بعد ان أصدر مصرف لبنان بياناً أول من أمس أعلن فيه أن حجم التداول على منصة صيرفة (27 كانون الأول) بلغ 36 مليون دولار بمعدل 38 ألف ليرة لبنانية للدولار، رغم أن أياً من الأفراد أو الشركات لم يتمكن من الحصول على دولارات من المصارف. 

لذلك، اوضحت مصادر مصرفية لصحيفة "الاخبار" أن الأموال المذكورة هي أموال مسجلة لدى المصارف لمصلحة أفراد ومؤسسات تقدمت بطلبات وستعمل المصارف على تنفيذها فور نيلها موافقة من مصرف لبنان، أي بعد 48 ساعة، ما يعني تأجيلها إلى العام المقبل. وتلك قصة أخرى، إذ عمم أصحاب المصارف وأعضاء مجالس الإدارة لوائح على الموظفين تحمل أسماء محددة يمكن لها الاستفادة، فيما سمع المواطنون من الموظفين ما مفاده أن أسماءهم غير موجودة في اللائحة.  
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