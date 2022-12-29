صحف اليوم 29 كانون الأول 2022 - 01:52 29/12/2022 01:52:15 ماذا اوضحت مصارد مصرفية عن حجم التداول على "صيرفة" رغم عدم التمكن من الحصول على دولارات من المصارف؟ (الاخبار)

ماذا اوضحت مصارد مصرفية عن حجم التداول على "صيرفة" رغم عدم التمكن من الحصول على دولارات من المصارف؟ (الاخبار)

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LBCI News Lebanon





لذلك، اوضحت مصادر مصرفية لصحيفة انتشرت تساؤلات بعد ان أصدر مصرف لبنان بياناً أول من أمس أعلن فيه أن حجم التداول على منصة صيرفة (27 كانون الأول) بلغ 36 مليون دولار بمعدل 38 ألف ليرة لبنانية للدولار، رغم أن أياً من الأفراد أو الشركات لم يتمكن من الحصول على دولارات من المصارف.لذلك، اوضحت مصادر مصرفية لصحيفة "الاخبار" أن الأموال المذكورة هي أموال مسجلة لدى المصارف لمصلحة أفراد ومؤسسات تقدمت بطلبات وستعمل المصارف على تنفيذها فور نيلها موافقة من مصرف لبنان، أي بعد 48 ساعة، ما يعني تأجيلها إلى العام المقبل. وتلك قصة أخرى، إذ عمم أصحاب المصارف وأعضاء مجالس الإدارة لوائح على الموظفين تحمل أسماء محددة يمكن لها الاستفادة، فيما سمع المواطنون من الموظفين ما مفاده أن أسماءهم غير موجودة في اللائحة. الإعلان

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