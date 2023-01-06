صحف اليوم
06 كانون الثاني 2023 - 00:59
Back

مصدر لـ"الجمهورية" : عطلة الاعياد أتت بصفر تطور

مصدر لـ"الجمهورية" : عطلة الاعياد أتت بصفر تطور Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئاسة الجمهورية,لبنان,مصدر لـ"الجمهورية" : عطلة الاعياد أتت بصفر تطور
episodes
مصدر لـ&quot;الجمهورية&quot; : عطلة الاعياد أتت بصفر تطور
Lebanon News
أكد مصدر سياسي رفيع لصحيفة "الجمهورية" "انّ عطلة الاعياد أتت بصفر تطور أو تقدم في ملف الاستحقاق الرئاسي الذي سيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل الى استئناف جلساته ويحدد موعد الجولة الـ١١ يوم الخميس في ١٢ من الجاري. وعلى حطّة إيدكن".
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً