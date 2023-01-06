صحف اليوم
06 كانون الثاني 2023 - 00:59
06/01/2023 00:59:50
مصدر لـ"الجمهورية" : عطلة الاعياد أتت بصفر تطور
مصدر لـ"الجمهورية" : عطلة الاعياد أتت بصفر تطور
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LBCI News Lebanon
أكد مصدر سياسي رفيع لصحيفة
"الجمهورية"
"انّ عطلة الاعياد أتت بصفر تطور أو تقدم في ملف الاستحقاق الرئاسي الذي سيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل الى استئناف جلساته ويحدد موعد الجولة الـ١١ يوم الخميس في ١٢ من الجاري. وعلى حطّة إيدكن".
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