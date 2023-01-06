بكركي طرحت أكثر من ثلاثة أسماء للرئاسة (الاخبار)

أكدت مصادر ديبلوماسية أن بكركي طرحت مع مراجع عليا، إقليمية ودولية، أكثر من ثلاثة أسماء لرئاسة الجمهورية تحظى بثقة الدول الخليجية والأوروبية، كاشفة أن البطريركية المارونية أبلغت هؤلاء أن ؤئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل و16 نائباً من كتلته سيصوتون لأحدها إذا تأمنت موافقة كتل وازنة أخرى عليه.
وحسم المطلعون من جهتهم لـ"الاخبار"
بوجود أكثر من اسم يمكن أن تمثل تقاطعاً جدياً بين التيار وقوى أخرى تخاصمه منذ سنوات، لكن كل هذه الطروحات لم تصل إلى نتيجة، إذ يبدو أن ما من نية خارجية حتى اليوم لفتح هذا الباب، وكل المطلوب هو الإبقاء على الفراغ، وتحميل الحزب مسؤوليته.