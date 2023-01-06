صحف اليوم
06 كانون الثاني 2023 - 01:46
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بكركي طرحت أكثر من ثلاثة أسماء للرئاسة (الاخبار)

بكركي طرحت أكثر من ثلاثة أسماء للرئاسة (الاخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار باسيل, رئاسة الجمهورية,بكركي,بكركي طرحت أكثر من ثلاثة أسماء للرئاسة (الاخبار)
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بكركي طرحت أكثر من ثلاثة أسماء للرئاسة (الاخبار)
Lebanon News
أكدت مصادر ديبلوماسية أن بكركي طرحت مع مراجع عليا، إقليمية ودولية، أكثر من ثلاثة أسماء لرئاسة الجمهورية تحظى بثقة الدول الخليجية والأوروبية، كاشفة أن البطريركية المارونية أبلغت هؤلاء أن ؤئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل و16 نائباً من كتلته سيصوتون لأحدها إذا تأمنت موافقة كتل وازنة أخرى عليه. 
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وحسم المطلعون من جهتهم لـ"الاخبار" بوجود أكثر من اسم يمكن أن تمثل تقاطعاً جدياً بين التيار وقوى أخرى تخاصمه منذ سنوات، لكن كل هذه الطروحات لم تصل إلى نتيجة، إذ يبدو أن ما من نية خارجية حتى اليوم لفتح هذا الباب، وكل المطلوب هو الإبقاء على الفراغ، وتحميل الحزب مسؤوليته.
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