أربع رسائل رئاسية من التيار الوطني الحر (الجمهورية)

أوضحت اوساط متابعة لـ"الجمهورية"
انّه في حال تبنّى التيار الوطني الحر فعلياً مرشحاً رئاسياً في الجلسة الانتخابية المقبلة، فهذا يعني انّه قرّر توجيه أربع رسائل رئاسية:
الرسالة الأولى لحزب الله، بأنّ الافتراق في الخيارات الرئاسية آخذ في الاتساع، وانّه ليس في وارد العودة إلى الوراء لتبنّي مرشحه الرئاسي، ودعوة إلى الحزب كي يعيد حساباته الرئاسية..
الرسالة الثانية، إلى تياره السياسي، بأنّه يستطيع ان يرسم خياراته من دون ان تتأثر وحدة صفوفه، وانّه ماضٍ في قيادة التيار.
الرسالة الثالثة، إلى القوى السياسية والرأي العام اللبناني، بأنّه مستقل في خياراته، وانّه ليس على خصومة مع حزب الله، ولكنه لم يعد في تحالف معه.
الرسالة الرابعة إلى واشنطن والرياض، بأنّه ابتعد عن حزب الله سعياً إلى رفع العقوبات الأميركية من جهة، وإعادة مدّ الجسور مع المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.