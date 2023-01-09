ميقاتي "يهندس" جلسة الحكومة "الكهربائية" (الجمهورية)

على صعيد الجلسة الثانية لحكومة تصريف الأعمال، فإنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عاكف على "هندستها" عبر اتصالات سياسية في اتجاهات عدة، استعداداً للدعوة اليها على قاعدة ضرورة معالجة ملف الكهرباء وإيجاد ممر قانوني آمن لبواخر الفيول المتوقفة في عرض البحر.
وأكّدت أوساط ميقاتي لـ"الجمهورية"
أنّ الجلسة ستُعقد ولكنه يتأنّى ويتريث في الدعوة اليها لحرصه على انعقادها في اجواء سياسية هادئة وبمضمون يخدم البلاد ويخفف من وطأة الأزمات على المواطنين، ولا يريد اي تأزيم اضافي للاوضاع، موضحة أنه لذلك فإنّه سيستنفد بين اليوم وغداً وبعد غد كل الاتصالات والمشاروات اللازمة لعقد الجلسة، حتى ولو اقتصر جدول اعمالها على بند الكهرباء فقط.
وإلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن ميقاتي يعوّل على مشاركة حزب الله في "الجلسة الكهربائية" لتأمين نصابها السياسي والعددي، بينما يبدو الحزب عالقاً بين احتمال اضطراره إلى هذه المشاركة، بغية إيجاد حل لمشكلة آلية تمويل بواخر الفيول وتخفيف الأعباء الملقاة على الناس، وبين حرصه على احتواء الأزمة المستجدة مع التيار الوطني الحر ومنع تفاقمها.