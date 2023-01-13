صحف اليوم
13 كانون الثاني 2023 - 01:07
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جلسة لمجلس الوزراء... "عنوانها الاساسي ملف الكهرباء"

جلسة لمجلس الوزراء... "عنوانها الاساسي ملف الكهرباء" Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,كهرباء,جلسة لمجلس الوزراء... "عنوانها الاساسي ملف الكهرباء"
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جلسة لمجلس الوزراء... &quot;عنوانها الاساسي ملف الكهرباء&quot;
Lebanon News
 أنجز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الترتيبات السياسية والادارية والحكومية لعقد جلسة مجلس الوزراء الثانية، وقال لصحيفة "الجمهورية" ان جدول اعمالها «سيكون عنوانه الاساسي ملف الكهرباء»، وأكد انّ نصاب انعقادها متوافر.
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وقالت مصادر حكومية لـ"الجمهورية" ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت في الساعات الماضية موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور الجلسة وينتظر ان توجّه الامانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها غداً، لتنعقد قبل ظهر الاثنين المقبل او صباح اليوم التالي وذلك في انتظار التثبّت من بعض الترتيبات والمواعيد المتضاربة، وهو ما سيتم حسمه اليوم.
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