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عصابة انتحل أعضاؤها صفة “قضاة دوليين” (الأنباء الكويتية)

صحف اليوم
2024-07-11 | 23:56
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عصابة انتحل أعضاؤها صفة “قضاة دوليين” (الأنباء الكويتية)
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عصابة انتحل أعضاؤها صفة “قضاة دوليين” (الأنباء الكويتية)

كشف مصدر عن أنّ العصابة المحترفة التي انتحلت صفة قضاة دوليين، أعدّت خطة محكمة للإيقاع بعدد كبير من المواطنين وتلقي مبالغ طائلة منهم، لقاء رفع دعاوى لهم أمام المحاكم الدولية لتحصيل حقوق لهم في الخارج أو حتى مع الدولة اللبنانية.

 

وأشار المصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أنّ قسم المباحث أجرى تحقيقاته الأولية مع أفراد العصابة الناشطين في عمليات النصب والاحتيال منذ أكثر من عامين، بإشراف المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، قبل إحالة القضية برمتها على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.

وقالت: “نجح هؤلاء بالمشاركة بعدد من المؤتمرات القانونية والندوات وقدموا اقتراحات لمعالجة الواقع الاجتماعيّ الصعب الذي يعيشه قضاة لبنان.”

 

وأضافت: “تمكنوا من عقد اجتماعات مع سياسيين لبنانيين بينهم رئيس الحكومة السابق تمام سلام، رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ السابق وليد جنبلاط، النائب طوني فرنجية، واللواء أشرف ريفي.”

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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