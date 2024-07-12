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لقاء في بيصور ورسوخ لثوابت أساسية في طائفة الموحدين الدروز (النهار)

صحف اليوم
2024-07-12 | 00:26
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لقاء في بيصور ورسوخ لثوابت أساسية في طائفة الموحدين الدروز (النهار)
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لقاء في بيصور ورسوخ لثوابت أساسية في طائفة الموحدين الدروز (النهار)

أفادت معلومات بعقد لقاء اليوم، في بيصور، يضم الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطيّ طلال أرسلان وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى والشيخ ناصرالدين الغريب.

 

وأوضحت المعلومات لصحيفة “النهار” أنّه من المتوقّع أن يخرج اللقاء بمواقف وُصفت بأنّها تعبّر عن ثوابت أساسية تُريح الجميع في طائفة الموحدين الدروز.

 

وأشارت المعلومات إلى أنّ الاجتماع سيكون خلال لقاء عقد صلح عائلي عند آل ملاعب في بيصور، وسيكون فرصة لإحداث تقارب في المواقف على مستوى ما يحصل في غزّة وفي جنوب لبنان.

 

كما سيُبحث موقف الطائفةالداعم للقضية الفلسطينية تاريخيًا، وتُستنكرالحملات المغرضة التي تشوّه تاريخهاعلى خلفية موقف بعض دروز فلسطين، حسب مصادر متابعة للتحضيرات للقاء.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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