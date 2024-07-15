بارولين عرض لائحة مرشحين رئاسيين خُماسية على الأقطاب المسيحيين (الأنباء الكويتية)

عرض أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين في زيارته الأخيرة لبنان، لائحة خماسية للمرشحين الرئاسيين الممكن اعتبارهم توافقيين، ويحظون بالقبول من الأطراف كلّها، وفق المعلومات.

وأفادت المعلومات لصحيفة “الأنباء الكويتية” بأنّ اللائحة عرضت على قادة مسيحيين التقاهم في مقر السفارة البابوية في حريصا، من دون التأكد اذا كان العرض شمل الأقطاب كافة.



وأوضحت المعلومات عرض بارولين أمام رئيس “تيار المردة” المرشح الرئاسيّ الوزير السابق سليمان فرنجية، للمرحلة المقبلة في ضوء عدم توافر فرص نجاح فرنجية في الوصول إلى قصر بعبدا. وجزمت أوساط بمناقشة بارولين مع فرنجية «الخطة باء»، أي البديل عن الاستمرار في ترشحه، في حال انسداد أفق الترشيح.



وأكّدت أنّ اللائحة الخماسية ضمت ثلاثة أسماء ترددت سابقًا، من بينها: السفير الحالي في الفاتيكان النائب السابق فريد إلياس الخازن، السفير السابق في الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري والوزير السابق جان لوي قرداحي، إضافة إلى اسمين لم يتم تأكيد هوية صاحبيهما، مع التشديد على خلو اللائحة من اسم نائب حالي سبق وزار الفاتيكان والتقى بارولين.