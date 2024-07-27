باسيل متردد بفصل نواب خشية تضعضع داخليّ في “التيار” (الشرق الأوسط)

أفادت المعلومات بأنّ مؤسس “التيار الوطنيّ الحر” العماد ميشال عون يغطي أيّ قرار يتخذه النائب جبران باسيل، في مجال فصل غير الملتزمين من النواب والقياديين.

وأكّدت المعلومات لصحيفة “الشرق الأوسط” أنّه غطّى فصل النائب الياس بوصعب وترك لباسيل اتخاذ القرار بما يتعلق بابن شقيقته آلان عون.

وقالت مصادر نيابية قريبة من باسيل للصحيفة إنه بعكس ما يشاع، فإن قرار الفصل لم يُتخذ ولا يزال هناك نقاشات ومحاولات لعدم الوصول إلى اتخاذ هكذا قرارات.

وأضافت: “لطالما تم التداول بأسماء 5 نواب يعارضون علنًا طريقة قيادة باسيل ويرفضون ما يقولون إنه استئثار باتخاذ القرارات.”

وأشارت المعلومات إلى أنّه في حال فصل عون فإنّ نوابًا آخرين قد يستقيلون من “التيار”، ما يجعل على الأرجح باسيل يتريث في التعامل مع الملف؛ لأنّ من شأن ذلك أن يؤدّي لتقلص كتلة “لبنان القويّ”، التي تقلصت من 21 نائبًا إلى 19 مع خروج بوصعب منها.