أعلن نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر أنّ نسبة إشغال الفنادق، في بيروت، لا تتخطى 30%، فيما تتراوح بين 10 و15% خارج العاصمة اللبنانية.

كما أعلن لصحيفة “الأنباء الكويتية” أنّ مداخيل الفنادق هذا الصيف تراجعت 60% عمّا كانت عليه صيف 2023.

وأكد الأشقر أنّ الخسائر التي مني بها قطاع الفنادق، جراء انعكاسات الحرب في غزة والجنوب كبيرة جدًا، لكنه تجنّب الدخول في لعبة الأرقام.

وقال: “الأرقام وجهة نظر في لبنان، سيما أنّ هناك مؤسسات كثيرة غير منضوية رسميًا في القطاع، وهناك من يتهرب من دفع الضريبة أو لا يصرح عن كل أرباحه إلى وزارة المالية، ما يجعل الاستناد إلى أرقام دقيقة مهمة صعبة.”