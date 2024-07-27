الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش بالوكالة للواء صعب (الشرق الأوسط)

صحف اليوم
2024-07-27 | 00:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش بالوكالة للواء صعب (الشرق الأوسط)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش بالوكالة للواء صعب (الشرق الأوسط)

يبقى تثبيت رئيس الأركان في الجيش اللبنانيّ اللواء حسان عودة في منصبه معلقًا على مبادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى نشر المرسوم الخاص بتعيينه، من قِبل مجلس الوزراء والذي يجيز له ممارسة المهام الموكلة إليه بصورة رسمية.

 

وقالت مصادر وزارية لصحيفة “الشرق الأوسط” إنّه يحرص على التعاطي مع نشره بمسؤولية، حرصًا منه على تحييده من الاشتباك السياسيّ الدائر حاليًا، على خلفية ربطه، بلا أي مبرر، بإحالة قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل.

 

وأكّد مصادر “اللقاء الديمقراطيّ” للصحيفة بأنّ المهم نشر المرسوم الخاص بتعيينه وأنّه من غير الجائز إقحامه في النزاعات السياسية، لأنّ تعيينه جاء مطابقًا للشروط، كونه الأعلى والأقدم رتبة بين الضباط الدروز.

 

وقالت المصادر: “يعوّل ميقاتي على تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتسهيل تثبيت تعيينه رغبة منه في قطع الطريق على من يحاول العبث بالمؤسسة العسكرية الأم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بيها لبنان وتتطلب الالتفاف عن الجيش في مواجهته للعدوان الإسرائيليّ الذي يستهدفه.”

 

وكشفت الصحيفة عن أنّ عضواللقاء الديمقراطيّالنائب وائل أبو فاعور المكلّف إجراء الاتصالات لتثبيت اللواء عودة في منصبه، التقى النائب باسيل، الذي أصرّ على اعتراضه، بذريعة أن تعيينه يشكل التفافًا على الصلاحيات المناطة بوزير الدفاع، ويتعارض مع موقفالتيار الوطنيّبرفض التعيينات التي تصدر عن حكومة تصريف الأعمال بغياب رئيس الجمهورية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

لإسناد

قيادة

الجيش

بالوكالة

للواء

(الشرق

الأوسط)

LBCI التالي
الخماسية لا ترى مخرجًا للازمة الرئاسية إلّا بالخيار الثالث (الديار)
الأشقر لـ"لأنباء الكويتية”: مداخيل الفنادق هذا الصيف تراجعت 60% عمّا كانت عليه صيف 2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:50

باسيل متردد بفصل نواب خشية تضعضع داخليّ في “التيار” (الشرق الأوسط)

LBCI
صحف اليوم
2024-07-14

قلق من الشغور في قيادة الجيش (الشرق الاوسط)

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-12

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

LBCI
صحف اليوم
2024-07-10

لبنان يسعى لترحيل نصف النازحين السوريين... الأمن العام يستعد لإنشاء "داتا" خاصة به (الشرق الأوسط)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:25

الخماسية لا ترى مخرجًا للازمة الرئاسية إلّا بالخيار الثالث (الديار)

LBCI
صحف اليوم
00:08

الأشقر لـ"لأنباء الكويتية”: مداخيل الفنادق هذا الصيف تراجعت 60% عمّا كانت عليه صيف 2023

LBCI
صحف اليوم
23:50

باسيل متردد بفصل نواب خشية تضعضع داخليّ في “التيار” (الشرق الأوسط)

LBCI
صحف اليوم
2024-07-26

ميقاتي في باريس لوقف الاعتداءات على لبنان (الجمهورية)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-24

فيديو جديد لـ"الهدهد"...

LBCI
خبر عاجل
06:17

بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية

LBCI
خبر عاجل
10:56

أربع وعشرون ساعة تفصلنا عن أضخم وأهم حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان... تابعوه غدًا مباشرةً عبر شاشة الـLBCI والموقع الإلكترونيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-30

استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:04

بعد طول انتظار... حفل افتتاح أولمبياد باريس ينطلق في نهر السين (فيديو + صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

ناصيف زيتون.. عريس اهدنيات بنسختها العشرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

نانسي عجرم تجمع محبّيها في حفلة في جبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين كامالا والـuncommited... القضية الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مواجهات بين حزب الله وإسرائيل... جبهة لم تستكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

نتنياهو يعيق إبرام الصفقة... وجلسة المفاوضات المقبلة قد تكون قمة ثلاثية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

نعم لوقف الحرب في غزة.. رسالة من أميركا الى اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أعظم واكبر المعلمين الموارنة: إنه البطريرك اسطفان الدويهي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الإبداع اللبنانيّ وهوية لبنان الثقافية يتجليان على مسرح ملكة جمال لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:17

بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية

LBCI
خبر عاجل
10:56

أربع وعشرون ساعة تفصلنا عن أضخم وأهم حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان... تابعوه غدًا مباشرةً عبر شاشة الـLBCI والموقع الإلكترونيّ

LBCI
منوعات
11:35

يستدرج الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا... ما أقدم عليه المتّهم بعد اعترافه لم يكن في الحسبان! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:00

بعد تعرضه لحادث خطير... مراهق يستيقظ بأعجوبة من غيبوبته: ما قاله مفجع!

LBCI
رياضة
15:25

البعثة اللبنانية حاضرة بقوة في حفل افتتاح الأولمبياد... وعلم لبنان يرفرف عالياً في باريس (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
10:38

الولايات المتحدة أرجأت ترحيل لبنانيين

LBCI
صحف اليوم
00:22

باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش بالوكالة للواء صعب (الشرق الأوسط)

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ٢٧-٧-٢٠٢٤

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More