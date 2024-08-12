شعارات “بيكفّي - تعبنا” و”ما بدنا حرب” تنتشر في لبنان... ولا أحد يتبنّاها (الشرق الأوسط)

رأى مصدر مقرب من “حزب الله” أنّ هناك جهات معروفة تقف وراء اللوحات الإعلانية المنتشرة في بعض الشوارع اللبنانية والتي تحمل شعارات: “بيكفّي - تعبنا”، “ما بدنا حرب” الرافضة لحرب مع إسرائيل.

وقال المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط” إنّ هذه الحملة تروّج لكذبة أنّ الحزب يريد الحرب ويأخذ البلد إلى الخراب.

وأشار إلى أنّ هذه الحملة، التي بدأت في الطرقات وترافقت مع انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعيّ، تخدم، عن قصد أو غير قصد، إسرائيل.