جهود لبنانية لحفظ قنوات التواصل الماليّ مع الخارج (الشرق الأوسط)

أكّد مسؤول مصرفيّ حساسية حشر القرار النقديّ المركزيّ بين احتمالات اتساع الحرب في لبنان وما تستوجبه من تدابير طارئة من جهة وبين ضرورات استكمال المساعي مع المرجعيات المالية الدولية للمعاونة في استمرار انسياب المعاملات المالية، عبر القنوات المعتمدة من جهة ثانية.

وشدّد لصحيفة “الشرق الأوسط” على كفاءة القطاع الماليّ المحليّ وصرامته في تطبيق المعايير الدولية في منع مرور أي عمليات مشبوهة.