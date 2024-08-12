تل أبيب تجدّد عرض التهجير على القاهرة (الأخبار)

كشف مصدر مطّلع على الاتصالات، التي جرت في الأيام الماضية، بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم المِصريين، في ما يتعلق بتشغيل معبر رفح، عن أنّها شهدت إعادة الحديث عن عرض إسرائيليّ عن فتح مشروط للحدود مع مِصر لاستقبال أعداد من الفلسطينيين.

وأكّد المصدر لصحيفة “الأخبار” أنّ العرض قوبل برفض مِصريّ.

وأوضح المصدر أنّ المقترح الإسرائيليّ تضمّن إدخال عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى حين الانتهاء من تأمين بعض المناطق داخل القطاع، بما يسمح بالقضاء على كتائب المقاومة بشكل كامل، مع تحديد مدى زمنيّ لإعادة الفلسطينيين إلى غزة مجددًا.