بخاش لـ “الشرق الأوسط”: رصد أول حالة كوليرا في لبنان لا تُنذر بالخير

أكّد نقيب الأطباء يوسف بخاش أنّ رصد أول حالة كوليرا في لبنان لا تُنذر بالخير.

وقال، لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لكنّ المريضة، التي دخلت المستشفى خضعت لكلّ الفحوص المطلوبة، وعُزلت برفقة كل الأشخاص الذين كانت على اتصال وثيق معهم في الأيام الماضية.”

وأكّد أنّ وزارة الصحة تحقق في ظهور الكوليرا لدى السيدة اللبنانية في الشمال، وأُخذت عينة من المياه داخل منزلها لفحصها؛ بهدف تحديد مصدر المرض.

وأوضح بخاش أنّ المرض ينتقل عبر المياه الملوّثة أو الخضراوات والفاكهة الملوثة بحد ذاتها من مياه الري، كما أنّ المرض سريع الانتقال بدرجة عالية، ويحتاج إلى فترة حضانة تتراوح بين 5 و15 يومًا، أي قد لا يظهر على المصابين أعراض قبل ذلك.