مسؤولون مِصريون لـ“الأخبار”: زيارة عراقجي القاهرة شهدت توافقًا في عدة نقاط في الشأن اللبنانيّ

أفاد مسؤولون مِصريون بأنّ زيارة وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي القاهرة، شهدت توافقًا في عدة نقاط عن الشأن اللبنانيّ.

وقال المسؤولون لصحيفة “الأخبار”: “سواء على أهمية الحفاظ على الإطار السياسيّ الحاكم من دون تغيير، وتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية إلى ما بعد انتهاء العدوان.”

وأضافوا: “كما توافق الطرفان على ضرورة التهدئة في غزة والانخراط في إدخال مساعدات بشكل أكبر للسكان ومنع عمليات التهجير.”