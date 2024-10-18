أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنّ سفينة تابعة للأسطول الألمانيّ تعمل ضمن بحرية الـ”يونيفل” أسقطت “جسمًا طائرًا من دون طيّار قبالة سواحل لبنان”.

وأفادت معلومات صحيفة “الأخبار” أنّ “الجسم”، الذي أُسقط هو مُسيّرة تابعة للمقاومة كانت تحلّق أوّل من أمس في أجواء الناقورة انطلاقًا من الجنوب في اتجاه فلسطين المحتلة.

وأكّدت مصادر الصحيفة أنه “لا يحق للبارجة الألمانية الراسية قبالة الناقورة إطلاق النار في اتجاه المُسيّرة وإسقاطها، إذ إنّ طاقم البارجة لم يكن في حالة الدفاع عن النفس، لأنّه لم يتعرض للخطر من المُسيّرة التي كانت في طريقها إلى فلسطين المحتلة ضمن عمليات المقاومة”.