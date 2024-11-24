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الجيش الإسرائيليّ على مشارف الليطاني (الأنباء الكويتية)

صحف اليوم
2024-11-24 | 00:01
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الجيش الإسرائيليّ على مشارف الليطاني (الأنباء الكويتية)
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الجيش الإسرائيليّ على مشارف الليطاني (الأنباء الكويتية)

كشف مقرّبون من المفاوض الأميركيّ آموس هوكشتاين عن أنّ “إسرائيل ستترك عِقب انسحابها من لبنان، بعد وقف إطلاق النار أراضي محروقة بالكامل، ترى فيها خير تطبيق من وجهة نظرها للقرار 1701”.

 

وأوضح المقربون لصحيفة “الأنباء الكويتية” أنّ ذلك “لإدراكها أنّ الجيش اللبنانيّ لن يصطدم بـ “حزب الله” وكذلك قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” لن تقدم على هذه الخطوة”.

وقالت مصادر للصحيفة أنّ هوكشتاين سيتابع المَهمة الشاقة، التي بدأها من خلال الضغط على الطرفين، لسد بعض الثغرات في بنود الاتفاق، وانه أبلغ الجانبين اللبنانيّ والاسرائيليّ أنّ وقت التوصل إلى اتفاق قد حان ولا يجوز الانتظار أكثر من ذلك.

على صعيد آخر، توقفت المصادر المقربة من الرئيس بري عند ما وصفته بـ “الحملة الشرسة” على قيادته للمفاوضات.

 

واعتبرت لـالأنباءأنّها محاولة لاستدراجه إلى سجال لن يدخل في تفاصيله، وهو يدرك تمامًا أنّ البلاد في مرحلة حرجة ودقيقة، وأنّ التلهي بالنقاشات الجانبية أمر لا طائل منه

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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