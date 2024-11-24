مصدر لبنانيّ لـ “الأنباء الكويتية”: العدوان الإسرائيليّ على البسطا بين تصعيد جديد وتمهيد لهدنة

اعتبر مصدر لبنانيّ أنّ استهداف البسطا يشكّل تطوّرًا نوعيًا في العدوان الإسرائيليّ على لبنان.

وقال لصحيفة “الأنباء الكويتية” إنّ ذلك كون المنطقة، التي تعتبر قلبًا نابضًا للعاصمة، شهدت دمارًا هائلًا في البنى التحتية وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وأضاف: “كما أنّ هذا الاستهداف يعكس محاولة إسرائيلية لإضعاف الروح المعنوية في الداخل اللبنانيّ والضغط على القوى المقاومة عبر الضرب في عمق العاصمة.”